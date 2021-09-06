В Беларуси увеличат число заправок для электротранспорта

С прицелом на перспективы развития экологически чистого транспорта создают в Беларуси заправочные станции для электромобилей. Еще до донца текущего года "Белоруснефть" увеличит их число до шестисот, что не только полностью покроет существующие потребности в стране, но и немного превысит их. Об этом сообщил 6 сентября генеральный директор нефтяной компании Александр Ляхов после доклада президенту республики, информирует БЕЛТА, подчеркивая, что на встрече Александр Лукашенко ориентировал "Белоруснефть" на дальнейшее активное развитие инфраструктуры для зарядки нового вида транспорта. При этом глава государства пообещал, что будет "содействовать в плане устранения излишней волокиты и бюрократизма".

Сейчас, уточняет агентство, сеть электрозаправок "Белоруснефти" насчитывает уже 457 единиц. Но Ляхов убежден, что их рост "создает хорошие предпосылки для перевода и субъектов хозяйствования, и населения на электротягу". Кстати, их производителем является предприятие "Витязь", которое расположено в Витебской области.

Следует добавить, что компания планирует строить быстрые зарядные комплексы, которые позволяют за короткий промежуток времени заправлять электромобили, за которыми, по словам главы "Белоруснефти", широкие перспективы.