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Рубрика: Власть

Захарова: В НАТО ищут виноватого в произошедшем в Афганистане

Текст: Юрий Когалов

США и НАТО пытаются понять, на кого возложить ответственность за произошедшие в Афганистане события. И все причастные пытаются сделать виноватым кого-то другого. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

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"Нужно понять, кто виноват. Они не могут. Госдепартамент кивает на Пентагон, Пентагон отправляет всех в Госдепартамент. Нынешний президент говорит о том, что виноват президент прошлый США, прошлый говорит, что виновата нынешняя администрация", - отметила дипломат.

Особо ее возмутила позиция, которую занял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. "Генсек НАТО обвинил, как вы думаете, кого? Афганский народ и непосредственного президента Афганистана. Как будто не НАТО с США за ним стояли", - отметила Захарова.

Представитель МИД РФ также обратила внимание на разногласия в рядах НАТО. Так, в Лондоне вину возлагают на тех, кто заключил соглашения с движением "Талибан" (запрещено в РФ). А в Оттаве называют талибов "братьями". "Если НАТО это одна семья, то брат Канады всем членам НАТО брат", - заключила Захарова.

Позиция Канады, активного члена Североатлантического альянса, удивительна в связи с прежними обвинениями Запада в адрес России, поддерживающей контакты с талибами. Два месяца назад действия Москвы назывались неправомочными. "Вы помните, как на разные лады склонялся и глава российского МИД, и спецпредставитель президента, якобы доставались некие секретные фотографии контактов, хотя все они на сайте министерства опубликованы", - отметила Захарова. Дипломат также напомнила, что есть резолюция СБ ООН, которая предписывает странам общаться и оказывать содействие политическим сторонам афганского мирного политического процесса, одной из которых являются и талибы.

Напомним, после начала вывода войск США и НАТО из Афганистана талибы к 15 августа взяли под свой контроль всю территорию страны. Кабул они заняли без всякого сопротивления. Президент Афганистана Аршаф Гани покинул страну, заявив, что делает это, чтобы не допустить кровопролития. Несогласные с приходом талибов к власти организовали сопротивление в провинции Панджшер. По утверждению представителя "Талибана", в настоящее время сопротивление сломлено, однако его лидеры по-прежнему призывают афганцев к восстанию против талибов.

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