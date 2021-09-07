Бразилия встретит день независимости протестами

Во вторник Бразилия отпразднует 199-ю годовщину провозглашения независимости. В этом году праздник сопровождается массовыми протестами и политическим кризисом.

По всей стране 7 сентября пройдут многотысячные манифестации сторонников и противников президента Болсонаро. В крупных городах страны принимаются серьёзные меры безопасности, чтобы не допустить столкновений между манифестантами и погромов.

Градус напряжения повышался все последние недели. В бразильском сегменте социальных сетей акции в День независимости представляются чуть ли не как решающая битва между добром и злом, где оба эти понятия трактуются в зависимости от идеологических предпочтений пользователей.

Масла в огонь подбрасывают и некоторые евангелистские пасторы, которые трактуют их буквально, и используют Откровения Иоанна Богослова о конце света для того, чтобы призвать своих последователей на манифестации в поддержку президента. Главным врагом в этих речах объявляется Верховный федеральный суд, который "хочет убрать Бога из демократии".

Манифестации ожидаются во всех крупных городах страны, но самые масштабные акции пройдут в Бразилиа, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Со всей страны в Бразилиа прибывают сторонники и противники президента. Впервые за полтора года пандемии коронавируса гостиницы бразильской столицы заполнены более чем на 90 процентов. У кого не хватает средств, чтобы снять себе номер, разбивают палаточные лагеря.

Накануне сюда приехали шесть тысяч индейцев, представляющие 176 коренных народностей Бразилии. В большинстве своем они настроены против действующей власти. По какому-то стечению обстоятельств Верховный федеральный суд назначил на третью декаду августа слушания по вопросу об исторических правах индейцев на земли, но окончательного решения пока так и не озвучил.

Сюда же начали прибывать колонны дальнобойщиков, мелких фермеров и предпринимателей. Эта группа считается главной силой президента - его электоральным ядром.

В конце августа вся Бразилия содрогнулась от новостей, что к проправительственным манифестациям могут присоединиться полицейские, чье участие в политических акциях запрещено законом. Так, губернатору штата Сан-Пулу Жуау Дории даже пришлось уволить одного высокопоставленного полицейского, чтобы не допустить бунта среди охранников правопорядка. А Верховный федеральный суд обещал наказать "бунтовщиков" по всей строгости закона.

Во всех городах принимаются серьезные меры безопасности, чтобы не допустить всплеска насилия. В Бразилиа же они носят беспрецедентный характер. В столице отменены все отгулы для сотрудников правоохранительных органов, сюда дополнительно командированы полицейские из соседних городов. Расквартированные в столице войска приведены в боевую готовность. С понедельника в центре Бразилиа для движения автотранспорта не доступны центральные улицы, где во вторник должны пройти манифестации. Перекрыты все подходы к зданиям парламента и Верховного федерального суда. Местные власти опасаются развития ситуации по сценарию 2013 года, когда полицейским не удалось сдержать протестующих, которые ворвались в здание МИДа, устроив там погром.

Однако уже в понедельник вечером стало понятно, что не все эти меры работают. Дальнобойщикам достаточно быстро удалось прорвать установленные загорождения и выехать на Эспланаду министерств. Пока полицейским удаётся сдерживать их дальнейшее продвижение в сторону Верховного федерального суда.

В социальных сетях уже циркулирует огромное количество мотивационных видеороликов. Где-то манифестанты поют гимн Бразилии, а где-то говорят об историчности момента "вторжения в Бразилиа".

Напряженные отношения между ветвями власти в Бразилии сложились практически сразу после инаугурации президента Болсонаро. Это напряжение то росло, то снижалось. И если в начале главным "врагом" главы государства был парламент, то сейчас в этой роли выступает судебная власть.