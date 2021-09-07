Глава "Лукойла" назвал риски цены на нефть в 100 долларов за баррель

Рост мировых цен на нефть может быть опасен для всей экономики. Так, при достижении потолка в 100 долларов за баррель возможно обрушение нефтяного рынка, предупредил президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, - обрушению рынка", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".

По словам топ-менеджера "Лукойла" комфортной для потребителей является стоимость нефти в коридоре 65-75 долларов за баррель. "Страны - участники ОПЕК+ нацелены на ее сохранение за счет регулирования объемов", - добавил Алекперов.

Ранее аналитики Bank of America опубликовали прогноз, согласно которому к 2022 году цена на нефть Brent может вырасти до 100 долларов за баррель.

В свою очередь, эксперты Международного энергетического агентства спрогнозировали полное восстановление спроса на нефть в 2022 году. По прогнозам аналитиков, участникам ОПЕК+ придется ослабить ограничения по добыче.