Глина как зеркало русской революции

Скульптура "Большая глина № 4" швейцарского художника Урса Фишера, выставленная у Дома культуры "ГЭС-2", где будет развернут Музей современного искусства, вызвала широкую и шумную дискуссию. Судя по всему, она не закончилась и по сей день.

Спор вокруг присутствия этой скульптуры на Болотной набережной разворачивается на нескольких уровнях. Высказывают разные суждения высокобровые искусствоведы, ряд из которых считает, что эта работа - не лучшее произведение швейцарского мастера, признанного одним из мэтров современного искусства. Разговор о современном искусстве всегда интересен, так как предполагает обсуждение не только результата творческого процесса, но и множественности его интерпретаций. Помимо специалистов по актуальному искусству в это обсуждение включились сторонники жизнеподобной эстетики, для которых не то что произведения Урса Фишера, но и работы Кандинского с Малевичем являются грубым нарушением художественного порядка.

Защитники городской среды требуют немедленно убрать временно поставленный скульптурный объект из публичного пространства как не соответствующий светлому облику столичных просторов. Самые яростные из них требуют обращения к мэру Москвы С. С. Собянину и даже еще выше, чтобы высокое начальство, взяв на себя функции художественных критиков, приняло единственно правильное решение с соответствующими оргвыводами.

Во многом это благородное негодование связано с тем, что критикам Урса Фишера "Большая глина № 4" напоминает двенадцатиметровую гору фекалий. Для умножения визуальных впечатлений в этом весьма перспективном направлении могу подбросить еще и лингвистическую информацию. Как известно, глина состоит из одного или нескольких минералов группы каолинита, по названию местности Каолин в Китае, где их, как говорят, обнаружили. Попробуйте убрать букву "о" из названия минерала - дальнейшее принадлежит вашим фантазиям! Как известно, красота, как и безобразие, - в глазах и воображении смотрящего.

Эти дискуссии стары как мир. Историки искусства помнят, как Леонардо да Винчи боролся с Микеланджело, используя аргументы, схожие с теми, что звучат и сегодня. Или про обвинения в адрес Бернини, гения барокко, которого соперники обвиняли в творческой безграмотности только для того, чтобы вырвать очередной выгодный заказ.

Дело не в приверженности какому-то художественному течению. Все определяет талант мастера

Да и на нашей отечественной почве все это происходило, к сожалению, не один раз. Могу привести множество примеров, но вспомню лишь об одном, весьма примечательном. И друзья, и недруги Н. С. Хрущева любят вспоминать о его знаменитом посещении выставки МОСХА в московском Манеже 1 декабря 1962 года. Работы группы художников под кураторством Элия Белютина, руководителя студии "Новая реальность", были представлены в Манеже после того, как их выставку на Большой Коммунистической в ноябре того же 1962 года посетили их высокопоставленные польские коллеги.

Инициатором срочного включения этих работ в отчет Московской организации Союза художников был Дмитрий Алексеевич Поликарпов, возглавлявший Отдел культуры ЦК КПСС (в декабре 1962 года он был заместителем заведующего Идеологическим отделом ЦК КПСС). Все дальнейшее многократно описано. Слова Хрущева в адрес художников ("Все это не нужно советскому народу… Вы что - мужики или педерасты проклятые, как вы можете так писать? Есть у вас совесть?"... и т.д. и т.п.) сегодня в той или иной форме повторяют по разным художественным поводам далеко не столь значительные, но все же заметные персоны.

Куда как реже вспоминают о том, что Элий Белютин был приглашен на новогодний прием в Кремль 31 декабря 1963 года, на котором Хрущев вполне доброжелательно пожелал ему и его коллегам успешной работы "на будущее" и "более понятной живописи". А в 1964 году, уже после отстранения от должности, Хрущев, встретившись с теми художниками, которых ругательски ругал два года назад, признал, что не разобрался в особенностях их творческой манеры. И все мемуаристы сходятся в том, что весьма неприглядную роль в тот декабрьский день 1962 года сыграл Владимир Серов, секретарь Союза художников РСФСР, желавший устранить возможных конкурентов в искусстве.

Вспоминаю все это только для того, чтобы предостеречь нашу творческую и иную общественность от вовлечения руководителей города и страны в обсуждение проблем эстетического свойства. Не надо принуждать их играть роль художественных арбитров, у них и без того множество серьезнейших забот.

И конечно же, всякий раз, когда при обсуждении того или иного произведения искусства кто-то хочет выдать свою личную позицию за мнение народа, стоит всерьез подумать о том, хочет ли этого народ. Социологические исследования современного российского общества свидетельствуют о его необычайном многообразии. В историю мирового изобразительного искусства наша страна внесла бесценный вклад своей иконописью и авангардом первых десятилетий ХХ века, внутренне связанного с иконописной традицией.

Не нужно принуждать власти играть роль художественных арбитров - у них достаточно забот

Этот глубинный баланс религиозной традиции и выхода за пределы жизнеподобия - попытка понять тайну бытия, скрывающуюся за внешней материальностью, - важнейшее качество русской художественной культуры. Поэтому достаточно наивно полагать, что одно из творческих направлений - к примеру, то, что привело к появлению памятника выдающемуся конструктору М. Т. Калашникову в Москве, - может сегодня претендовать на статус единственного государственного стиля. А критиков у этой работы Салавата Щербакова было не меньше, чем у "Большой глины № 4" Урса Фишера. К тому же "Глину" вскоре спрячут от недовольных глаз.