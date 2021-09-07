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07.09.2021 16:30
Рубрика: В мире

Голосование по кандидатуре нового премьера Японии может пройти через месяц

Текст: Константин Волков
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Голосование по кандидатуре на пост премьер-министра Японии может пройти уже 4 октября, об этом сообщает японское новостное агентство Kyodo со ссылкой на свои информированные источники.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Ранее нынешний премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии (лидер правящей партии занимает кресло главы правительства). Это означает его уход с поста премьера.

Кто именно может стать новым премьер-министром Японии, пока предсказать сложно. О своем желании принять участие в выборах пока что заявил лишь бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида. При этом возможно, что на кресло премьера будут претендовать еще несколько человек, среди них - экс-министр иностранных дел и бывший министр обороны, сейчас министр по делам административной реформы Таро Коно, экс-министр обороны и бывший министр сельского хозяйства Сигэру Исиба, а также две женщины - министр общенациональных дел Санаэ Такаити, которую, по некоторой информации, поддерживает бывший премьер Синдзо Абэ, и Сэйко Нода - заместитель генерального секретаря партии.

Судя по опросам, пока что на первом месте по популярности Таро Коно, следом - Сигэру Исиба, и замыкает тройку Фумио Кисида. При этом главу правительства в Японии избирают члены ЛДПЯ и парламент, поэтому мнение населения не влияет на выборы напрямую, однако оно, безусловно, учитывается.

СМИ: Экс-глава МИД Японии Таро Коно вступит в борьбу за кресло премьера
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