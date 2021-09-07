Постановление губернатора Московской области от 7 сентября 2021 года № 311-ПГ "О внесении изменения в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области"

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области и реализации постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (в редакции постановлений Губернатора Московской области от 16.06.2021 № 184-ПГ, от 16.06.2021 № 188-ПГ, от 23.06.2021 № 199-ПГ, от 26.06.2021 № 210-ПГ, от 28.06.2021 № 213-ПГ, от 16.07.2021 № 237-ПГ, от 26.08.2021 № 297-ПГ) следующее изменение:

дополнить пунктом 112 следующего содержания:

"112. Установить, что с 7 по 16 сентября 2021 года (включительно) допускается проведение агитационных публичных мероприятий зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, с очным присутствием граждан в количестве не более 30 человек одновременно при условии выполнения Рекомендаций кандидатам и избирательным объединениям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов и референдумов, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 июля 2021 года.".

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интер нет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области - Председателя Правительства Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







