Постановление губернатора Московской области от 7 сентября 2021 года № 311-ПГ "О внесении изменения в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области"

Новости

Байден на год продлил режим ЧС в связи с угрозой вмешательства в выборы 00:47
Маск спросил Рогозина о любимом чае 00:29
В Мурманской области перевернулся катер: один человек погиб 07.09.2021
Кувейт переработает 42 миллиона старых автомобильных шин 07.09.2021
Ученые назвали главный эффект от употребления грецких орехов 07.09.2021
Вышел трейлер триллера Netflix с Джейком Джилленхолом "Виновный" 07.09.2021
Минфин не ждет негатива для госдолга из-за ужесточения кредитной политики США 07.09.2021
В Индии раскрыли тайну загадочной инфекции 07.09.2021
Александр Петров сыграет главную роль в новом российском сериале Netflix 07.09.2021
Звезду "Глухаря" задержали за дебош в магазине из-за маски 07.09.2021
Россия экспортировала рекордный объем зерна 07.09.2021
Смолов открыл счет в матче Россия-Мальта 07.09.2021
Красная или синяя? Вышли тизер новой "Матрицы" и кадры с Киану Ривзом 07.09.2021
Собянин: Плановая медпомощь в пандемию сохраняется 07.09.2021
Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису 07.09.2021
Шотландия проведет референдум о независимости до конца 2023 года 07.09.2021
Собянин: Москва готова к любому сценарию развития пандемии 07.09.2021
В Минфине РФ рассказали, куда пойдут $18 млрд от МВФ 07.09.2021
Собянин: Заболеваемость COVID-19 может вырасти осенью 07.09.2021
Молодежная сборная России забила шесть мячей в ворота Мальты 07.09.2021
Собянин: Новых ограничений из-за COVID-19 в Москве не планируется 07.09.2021
Дмитрий Киселев заболел коронавирусом 07.09.2021
В Хакасии потушили пожар, вспыхнувший у дома отшельницы Лыковой 07.09.2021
Голикова рассказала, сколько россиян проводят отпуск вне своего региона 07.09.2021
В Париже ограблен ювелирный магазин на 10 миллионов евро 07.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
7 сентября 2021 г.

Постановление губернатора Московской области от 7 сентября 2021 года № 311-ПГ "О внесении изменения в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области"

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области и реализации постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (в редакции постановлений Губернатора Московской области от 16.06.2021 № 184-ПГ, от 16.06.2021 № 188-ПГ, от 23.06.2021 № 199-ПГ, от 26.06.2021 № 210-ПГ, от 28.06.2021 № 213-ПГ, от 16.07.2021 № 237-ПГ, от 26.08.2021 № 297-ПГ) следующее изменение:

дополнить пунктом 112 следующего содержания:

"112. Установить, что с 7 по 16 сентября 2021 года (включительно) допускается проведение агитационных публичных мероприятий зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, с очным присутствием граждан в количестве не более 30 человек одновременно при условии выполнения Рекомендаций кандидатам и избирательным объединениям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов и референдумов, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 июля 2021 года.".

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интер нет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области - Председателя Правительства Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией