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Нобелевский лауреат открывает в МФТИ научный центр

07.09.2021 / 17:52
Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Андрей Гейм, лауреат Нобелевской премии по физике и выпускник Московского физико-технического института, стал научным руководителем Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ (MIPT Centre for advanced mesoscience and nanotechnology).

Фото: iStock
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О создании центра объявил во вторник министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- В центре будут работать молодые ученые, аспиранты и студенты МФТИ, - рассказал министр. - Вместе с научной программой будет запущена масштабная программа стажировок молодых исследователей и студентов Физтеха в ведущих мировых физических лабораториях.

Исполнительным директором Центра станет кандидат физико-математических наук Василий Столяров.

В основе научной программы центра - применение самых современных физических методов для исследования электронных свойств новых перспективных материалов и наноустройств на их основе.

- Сейчас в мире только два нобелевских лауреата по физике имеют отношение к России - это Константин Новоселов и Андрей Гейм, - отметил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. - Знаменательно, что они оба именно в Год науки и технологий создают научные подразделения на базе МФТИ. Нам бы хотелось, чтобы нобелевских лауреатов из России было больше, и путь к этой цели лежит через создание таких центров.

Напомним, в начале этого года стало известно, что Константин Новоселов, лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года, возглавит в МФТИ Лабораторию физики программируемых функциональных материалов.

Центр перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ начнет работать с 1 октября 2021 года, после утверждения его научной программы на 2021-2023 гг. Финансирование - из бюджетных и внебюджетных источников, в том числе за счет средств программы "Приоритет-2030" и частных пожертвований.

Справка "РГ"

Андрей Гейм - выпускник МФТИ, руководитель Центра по мезонауке и нанотехнологиям и глава отдела физики конденсированного состояния Манчестерского университета (The University of Manchester). Лауреат Нобелевской премии в области физики (совместно с Константином Новосёловым) за разработку первого способа получения графена.

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