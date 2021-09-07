В Театре Вахтангова поставят памятник Лановому, Этушу и Яковлеву

У Симоновской сцены Театра им. Вахтанова в Калошином переулке установят памятник легендарным артистам Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву. Проект скульптурной композиции уже готов и даже утвержден столичными властями.

О памятнике, который увековечит народных артистов СССР, рассказал на сборе труппы накануне открытия нового сезона директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

- Буквально в конце августа комиссия по монументальному искусству Мосгордумы согласовала и утвердила нам очень важную для нас вещь - это увековечивание памяти наших великих артистов. Это я говорю о памятнике, который мы до конца сезона откроем и поставим у Симоновской сцены, - цитирует Крока "Интерфакс".

Скульптуру ведущих артистов театра должны установить до конца наступающего 101-го сезона, который вахтанговцы откроют 7 сентября.

А 13 ноября театру исполнится ровно 100 лет. Первой премьерой сезона станет масштабная постановка Римаса Туминаса "Война и мир" по роману Толстого, которая будет представлена в ноябре на Основной сцене в канун юбилея.