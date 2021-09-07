Глава МЧС России дал старт международным учениям в Арктике

МЧС России 7 и 8 сентября проведет уникальные учения по спасению и реагированию на различные чрезвычайные ситуации в условиях низких и крайне низких температур. Будут опробованы новые технологии спасения и новая техника, специально разработанная для Арктики.

После того, как глава МЧС Евгений Зиничев принял доклады с мест от руководства учениями из всех семи арктических регионов о полной готовности к учениям в Арктике, он дал им старт.

Ранее в МЧС сообщали, что межведомственное опытно-исследовательское учение в арктической зоне пройдет по поручению президента РФ. При этом оно будет во многом уникальным, потому что таких учений никогда до этого не проводилось. Одновременно в семи северных регионах от Мурманска до Анадыря спасатели различных главков и спасательно-поисковых отрядов МЧС ликвидируют все возможные в этих местах аварии.

Представители 14 дипмиссий иностранных государств прибыли в города российской Арктики, чтобы наблюдать за ходом учений. При этом учения заинтересовали не только представителей стран-участников Арктического совета, Финляндии, Норвегии, Канады и США, но даже совсем не северных стран, - Италии, Швейцарии и Голландии.

В Норильске и Дудинке будут проведены эксперименты по применению альтернативных источников энергии, быстротвердеющей пены и лазерной резки. В Нарьян-Маре ликвидируют вспышку сибирской язвы. В Воркуте при устранении последствий аварии в подземных горных выработках угольной шахты испытают тушение пожара температурно-активированной водой. А в акватории архангельского порта пройдет тренировка по ликвидации разлива нефтепродуктов, в акватории Северного морского пути Мурманска ликвидируют аварии на пассажирском судне и на подводном потенциально опасном объекте. В Якутии аварийно сядет самолет или вертолет в аэропорту Тикси. На Чукотке в Певеке потушат пожар на плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов". Заключительная часть учений пройдет в Ненецком автономном округе, где будут устранять разлив нефти в прибрежной зоне и защищать береговую полосу.