В Госдуме проработают введение браслетов для освободившихся педофилов

В ответ на трагедию в Кузбассе в Госдуме займутся проработкой введения электронных браслетов для осужденных за педофилию и вышедших на свободу. Об этом заявил глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн (ЕР).

О трагедии стало известно 6 сентября: в Киселевске пропали две 10-летние девочки, которые ушли утром в школу и не вернулись. А сегодня Следственный комитет сообщил, что в одном из заброшенных домов города найдены тела детей и задержан подозреваемый в убийстве - 41-летний ранее судимый житель города Мыски.

Хинштейн, которого цитирует РИА Новости, сообщил, что разделяет возмущение тех, кто предлагает ввести в отношении педофилов меры по контролю за их передвижением после освобождения. "Это не единственный случай, когда освободившиеся из мест лишения свободы педофилы вновь совершают преступления", - напомнил он.

По его словам, в Госдуме будут работать над инициативами в этой сфере - в частности, над введением браслетов, которые фиксируют передвижения. Однако прежде, чем внести в Госдуму такую инициативу, депутаты собираются просчитать все нюансы, чтобы это был реально работающий механизм.

"Такой браслет всегда позволит восстановить четкую картину событий. И это будет, в том числе, сдерживающим фактором для таких нелюдей", - резюмировал глава комитета.

Пока что подобные браслеты используются в отношении лиц, находящихся под домашним арестом.