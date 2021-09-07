ФСБ назвала организаторов диверсии на газопроводе в Крыму

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, оперативно-розыскными действиями и следствием установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины в Херсоне. Речь идет о так называемой оперативной службе "Таврия" с участием запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" ("Меджлис").