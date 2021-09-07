В Краснодаре скончался отец оперной дивы Анны Нетребко

В столице Краснодарского края на 87-м году жизни скончался Юрий Нетребко, отец всемирно известной российской оперной певицы Анны Нетребко. Об этом сообщила сама оперная дива на своей странице в Instagram.

- Никогда нельзя быть готовым к потере близкого человека, даже если знаешь, что это все равно произойдет… а тем более - если это твой родной и любимый отец. Папа… спасибо тебе за все! Ты прожил прекрасную долгую и счастливую жизнь! Ты воспитал детей и внуков, которые тебя обожают, у тебя самые лучшие в мире друзья, многих из которых ты уже похоронил… город Краснодар гордится многочисленными зданиями, построенными по твоим изысканиям, - написала Анна Нетребко в своем аккаунте в соцсети.

Соболезнования по поводу кончины Юрия Нетребко выразил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Его слова передает пресс-служба администрации краевой столицы:

- Всегда горько, когда из жизни уходят дорогие и любимые люди. Юрий Николаевич был замечательным человеком, настоящей опорой семьи, вырастил достойных дочерей, оставил в сердцах близких и друзей самую светлую и добрую память. Разделяю боль вашей невосполнимой утраты. Сил и терпения вам и вашей семье в эти скорбные дни.

Юрий Николаевич Нетребко родился в 1934 году. За последние 15 лет он несколько раз давал интервью "Российской газете", в которых делился переживаниями о звездной дочери и гордился ее успехами.