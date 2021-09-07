Skoda объявила все цены и комплектации на обновленный Kodiaq

Компания Skoda рассказала о комплектациях обновленного Kodiaq, а также объявила все цены на кроссовер.

Итак, моторная гамма для модели предусматривает три бензиновых и один дизельный двигатель объемом от 1,4 л до 2,0 л и мощностью от 125 л.с. до 180 л.с. Стоимость новинки начинается от 1 961 000 рублей.

Kodiaq доступен для заказа в комплектациях Active, Ambition и Style с расширенным перечнем стандартного оснащения, а также в версиях Sportline и L&K.

\Уже в стандартное оснащение базовой комплектации Active входят светодиодные фары и полностью светодиодные задние фонари, противотуманные фары, многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо и цветной дисплей Maxi Dot. В качестве опций к заказу доступны аудиосистема Bolero и функция беспроводного подключения SmartLink. Модель оснащается легкосплавными дисками Mitykas 17 дюймов, подчеркивающие ее уверенный облик.

Новый перечень стандартного оборудования версии Ambition предусматривает передние и задние датчики парковки с функцией автоторможения, датчик освещенности, задние светодиодные фонари с динамическими указатели поворота и приветственной анимацией, а также 18-дюймовые колесные диски Elbrus.

Начиная с Ambition покупателям впервые доступны инновационные полностью светодиодные матричные фары с несколькими режимами работы для разных ситуаций и погодных условий. Модель опционально оснащается усовершенствованной аудиосистемой премиум-класса Canton c 12 источниками звука, включая сабвуфер, которая обеспечивает еще более качественное звучание.

Цены на обновленный Kodiaq 1.4 TSI / 150 л.с.:

1. Комплектация Active от 2 102 000 рублей (6-DSG), от 2 217 000 рублей (6-DSG 4x4)

2. Комплектация Ambition от 2 242 000 рублей(6-DSG), от 2 352 000 рублей (6-DSG 4x4)

3. Комплектация Style от 2 425 000 рублей (6-DSG), от 2 528 000 рублей (6-DSG 4x4)

Цена на кроссовер с мотором 2.0 TSI / 180 л.с. (7-DSG 4x4)

1. Комплектация Ambition от 2 535 000 рублей

2. Комплектация Style от 2 710 000 рублей

Автомобиль появится в шоу-румах российских официальных дилеров в четвертом квартале 2021 года.

Обновленный Skoda Kodiaq был представлен в апреле 2021 года. Модель получила измененную решетку радиатора с уменьшенным углом наклона, другие, более узкие, фары (впервые для кроссовера доступна опциональная матричная оптика), новый комплект легкосплавных дисков на 20 дюймов.

Фото: Пресс-служба Skoda.