СМИ: В афганской провинции Панджшер продолжаются бои

Интенсивные бои продолжаются в северной провинции Панджшер, которая не подчинилась захватившему власть в Афганистане радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на близкий к Фронту национального сопротивления источник.

По его данным, с вечера воскресенья позиции бойцов сопротивления подвергаются атакам беспилотников, многие из них ушли в высокогорные районы. В понедельник бои продолжались. Столкновения также происходят в районе Андараб соседней провинции Баглан.

Из-за напряженной обстановки в Панджшерском ущелье и непрекращающихся обстрелов со стороны талибов большая часть жителей региона покинула свои дома и ушла высоко в горы.

Источник также подтвердил распространенную талибами информацию о том, что им удалось захватить офис губернатора региона, а также мавзолей Ахмада Шаха Масуда.

Напомним, накануне представитель "Талибана" Забиулла Муджахид заявил, что талибы установили полный контроль над Панджшером, что война в Афганистане закончена. Однако Фронт национального сопротивления опроверг это утверждение, а его лидер призвал афганцев к восстанию.