Постановление администрации Тамбовской области от 6 сентября 2021 года № 670 "О внесении изменения в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области" (в редакции от 18.08.2021) следующее изменение:

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"на проведение голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также на иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 г., в течение нескольких дней подряд - 17, 18 и 19 сентября 2021 г.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







