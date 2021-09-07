Топ-10 самых продаваемых авто в августе: Vesta - лидер, Creta обошла Granta

После того, как АвтоВАЗ рассказал о продажах в августе, стало понятно, что в общем зачёте от Ассоциации европейского бизнеса, будут изменения. Впервые за много месяцев с первого места сошла одна из самых доступных моделей на российском рынке - Lada Granta.

Первое место заняла Lada Vesta с результатом 6882 автомобиля, что на 1640 машин меньше, чем в августе 2020 года. На чуть-чуть отстаёт Kia Rio: 6195 авто (- 1469 экз.). Третье место у Hyundai Creta, которая нашла в прошлом месяце 5502 покупателя (- 2130 экз.).

Lada Granta оказалась на четвёртой строчке: 5007 машин (- 5543 экз.). Тираж Hyundai Solaris составил 4449 автомобилей (- 494 экз.).

Шестая позиция у Renault Duster - одна из немногих моделей, показавших плюс по итогам августа: было продано 3592 автомобиля (+ 491 экз.). Lada Niva стала седьмой: 3438 внедорожников (- 451 экз.).

На восьмом месте расположился лифтбек Kia K5 с показателем 3048 автомобилей (в прошлом году модель не продавалась).

Сильнее Lada Granta упали продажи только Volkswagen Polo: минус 4679 машин по отношению к прошлому августу, итого - 2747 авто.

На десятом месте ещё один Volkswagen - Tiguan: 2350 кроссоверов продано в августе (- 984 экз.).

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