Топ-10 самых популярных в России SUV: в плюсе остались только две модели

Самым популярным кроссовером в России остается компактный Hyundai Creta. Об этом говорит последний отчет Ассоциации европейского бизнеса по итогам продаж автомобилей в РФ в августе.

Месяц в целом получился для российского рынка неудачным, и это, естественно, коснулось и кроссоверов с внедорожниками. В десятке лидеров сегмента SUV только две модели оказались в плюсе относительно показателей годичной давности. И оба - Renault. Причина может крыться в доступности этих автомобилей на рынке, где в целом пока прослеживается тотальный дефицит.

Если конкретно, что Hyundai Creta в последний месяц лета разошлась тиражом 5502 экземпляра (минус 28%). Внедорожник Renault Duster благодаря росту на 16% поднялся на второе место с результатом 3592 машины. Отечественный "вездеход" Lada Niva стала третьей, растеряв 12% объема - 3438 автомобилей.

В топ-5 также вошли Volkswagen Tiguan (2350, -30%) и Kia Sportage (1967, -32%). Во второй пятерке расположились Toyota RAV4 (1888, -25%), Renault Arkana (1696, +21%), Hyundai Tucson (1584, -33%), Kia Sorento (1559, -13%) и Renault Kaptur (1547, -13%).

Из других интересных событий отметим второе подряд появление в топ-15 китайского кроссовера. Только в июле это был Geely Coolray, а теперь Geely Atlas.

По итогам восьми месяцев топ-3 составляют Hyundai Creta, Lada Niva и Renault Duster. Следом идут Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.