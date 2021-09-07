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07.09.2021 22:51
Рубрика: В мире

В Индии раскрыли тайну загадочной инфекции

Текст: Максим Макарычев
Фото: NOAH SEELAM / AFP Фото: NOAH SEELAM / AFP
Фото: NOAH SEELAM / AFP

Органы здравоохранения Индии раскрыли тайну болезни, которая заразила тысячи людей и унесла жизни более 100 человек в северном штате Уттар-Прадеш. Лихорадка, которая сбивала с толку экспертов в течение двух недель, была определена как два разных заболевания, одно - Scrub yphus - вызвано бактериями, а другое - вирусом.

Эти случаи были идентифицированы как инфекции кустарникового тифа и денге. Вместе они убили более 100 человек и заразили тысячи в Уттар-Прадеше, самом густонаселенном штате Индии, всего за пару недель. По меньшей мере, 40 жертв были детьми, сообщает CNBC News. Власти штата Уттар-Прадеш ежедневно сообщают примерно о 100 новых случаях заболевания.

Scrub yphus - это бактериальная лихорадка, передающаяся через укусы красных жуков или личинок клещей. Симптомы включают жар, головную боль и ломоту в теле, которые позже переходят в сыпь и воспаление нервной системы, что может вызвать проблемы с мозговой активностью и даже кому. Денге - это вирусная инфекция, которая распространяется через укусы инфицированных комаров. Пациенты часто страдают от лихорадки, болей в мышцах и суставах. В тяжелых случаях количество тромбоцитов в крови пациента значительно падает, что приводит к внутреннему кровотечению и возможной смерти.

Власти Уттар-Прадеша впервые сообщили о случаях загадочной лихорадки в районе Фирозабад 18 августа. По состоянию на вторник этот район по-прежнему считается горячей точкой заболевания: 51 человек скончался, включая 40 детей. Болезнь распространилась как минимум на пять других районов штата, включая Агру, где находится знаменитый Тадж-Махал, который ежегодно привлекает сотни тысяч посетителей.

Фото: iStock
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Некоторые индийские новостные агентства сообщили, что в больницах региона не хватает коек и других ресурсов для лечения пациентов. Газета Times of India сообщила, что не менее 5000 человек проходят лечение в больницах только в районе Фирозабада. Региональные власти не предоставили статистических данных о том, сколько случаев вызвано кустарниковым сыпным тифом, а сколько - лихорадкой денге.

Индия борется со вспышками денге почти каждый год, как правило, в сезон дождей и муссонов, когда комары Aedes aegypti, переносящие вирус, размножаются в домах и вокруг них в скопившейся пресной воде. В большинстве случаев регистрируются десятки тысяч случаев заболевания и десятки смертей, и штат Уттар-Прадеш с его 200-миллионным населением наиболее сильно страдает от этого. Миллионы людей живут за чертой бедности в штате, а низкие стандарты санитарии и здравоохранения способствуют распространению болезни, констатируют наблюдатели.

В мире Юго-Восточная Азия Индия

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