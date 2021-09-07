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07.09.2021 21:29
Рубрика: Экономика

В Минфине РФ рассказали, куда пойдут $18 млрд от МВФ

Текст: Евгения Думанская

Полученные в виде специальных прав заимствования 18 миллиардов долларов от Международного валютного фонда Россия добавит к своим золотовалютным резервам, рассказал замглавы Минфина Тимур Максимов.

МВФ выделил рекордные 650 млрд для восстановления мировой экономики

Специальные права заимствования - это искусственное средство для расчетов МВФ, не имеющее физической формы. Курс SDR определяется на основе обменных курсов корзины валют.

МВФ было принято решение поддержать мировую экономику во время беспрецедентного кризиса, распределив между странами-участницами SDR на 456 миллиардов долларов. Россия получила долю согласно своей квоте. Страны могут распоряжаться этими средствами по своему усмотрению.

"Эти деньги становятся частью золотовалютных резервов РФ. Они не на что не идут, они просто увеличивают те государственные резервы, которые у нас есть", - сказал Максимов в эфире телеканала "Россия 24".

По данным на 1 сентября, международные резервы России достигли исторического максимума. Они составляют 618,181 миллиарда долларов.

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