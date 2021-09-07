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07.09.2021 20:35
Рубрика: В мире

В Париже ограблен ювелирный магазин на 10 миллионов евро

Текст: Максим Макарычев

В Париже на знаменитой Вандомской площади во вторник совершено очередное дерзкое ограбление. Группа похитителей, двое из которых в итоге были задержаны полицией, ограбила ювелирный магазин, похитив драгоценности и украшения известного бренда Bulgari, оцениваемые в 10 миллионов евро, сообщил AFP источник в полиции, близкий к этому делу. Это очередное громкое ограбление в так называемом "Золотом треугольнике" у Вандомской площади, где расположены самые дорогие в Европе ювелирные магазины.

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Полиция, проинформированная около 12 часов о возможном ограблении на Вандомской площади, погналась за автомобилем с тремя грабителями, а также лицами, которые перемещались на двух скутерах. Автомобиль, серый BMW, был брошен после полицейской погони в 4-м округе в центре французской столицы. Сотрудник полиции выстрелил и ранил одного из преступников в ногу, который затем был арестован. Второй мужчина, укрывшийся на подземной автостоянке Forum des Halles, также был задержан. Троим злоумышленникам удалось скрыться.

Расследование по факту "кражи с применением оружия, совершенного преступной группировкой" было поручено бригаде по борьбе с бандитизмом (BRB) судебной полиции Парижа, сообщила парижская прокуратура.

Нынешнее лето уже ознаменовалось двумя крупными ограблениями ювелирных магазинов в Париже. 27 июля мужчина на скутере с применением оружия похитил ценности на сумму 2 миллиона евро, принадлежащие торговой марке Chaumet. На следующий день он был арестован вместе со своим сообщником, и большая часть драгоценностей была возвращена владельцу. Три дня спустя двое мужчин, вооруженные электроимпульсным пистолетом и баллончиком со слезоточивым газом, украли драгоценности на сумму 400 тысяч евро из магазина Динь Ван. На этот раз злоумышленников задержать не удалось.

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