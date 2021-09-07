Новости

"Жизнерадостный коллега": сыгравшего Шан-Чи актера нашли на стоковых фото 11:28
Кассаветис снимет фильм о подростковой шизофрении 11:19
Вышел русский трейлер африканского эко-хоррора "Последняя из нас" 10:49
Фото: первый взгляд на Джейсона Момоа в новом костюме из "Аквамена 2" 10:40
Умер основатель и гитарист Black Oak Arkansas Рики Рейнольдс 10:28

Звезда "Паразитов" присоединился к касту продолжения "Капитана Марвел"

Новости
    07.09.2021, 11:08
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Корейский актер Пак Со Джун, исполнивший одну из главных ролей в оскароносных "Паразитах", станет участником киновселенной Marvel.

Фото: kinopoisk.ru
Фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил прокат в РФ

Как пишет Digital Spy, артист появится в продолжении фильма "Капитан Марвел", которое потеряло двойку в названии и теперь называется "Марвелы".

Кого ему предстоит сыграть и насколько значимым будет роль его персонажа в истории, не сообщается.

О сюжете сиквела приключений Кэрол Дэнверс пока известно крайне мало. Ожидается, что помимо героини Бри Ларсон в проекте будут задействованы Мисс Марвел Камала Кан и Моника Рамбо, дебютировавшая в сериале "Ванда/Вижн".

Премьера картины "Марвелы" запланирована на ноябрь 2022 года.

Новости

Сергей Лукьяненко назвал дату выхода последнего "Дозора" 10:11
Вышел трейлер криминальной рэп-драмы "Вечно богатый" 10:01
Вокалистка поп-группы Girls Aloud Сара Хардинг умерла в 39 лет 09:47
Вышел русский трейлер индийской мелодрамы "Однажды в кино" 09:28
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Премьеру "Венома 2" снова перенесли - уже в пятый раз 09:15
Умер актер из "Прослушки" и "Подпольной империи" Майкл Кеннет Уильямс 00:11
Кристен Стюарт удивила новым цветом волос 06.09.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Стало известно, как Черная вдова вернется в киновселенную Marvel 06.09.2021
Видео: Огурчик Рик и Кристофер Ллойд в новом промо "Рика и Морти" 06.09.2021
Братья Руссо отказались работать с Marvel из-за иска Йоханссон 06.09.2021
⧣ комиксы
Фото: youtube.com/ Shudder
Вышел брутальный трейлер третьего сезона "Калейдоскопа ужасов" 06.09.2021
Фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил прокат в РФ 06.09.2021
Marvel официально признала Шан-Чи новым Мстителем 04.09.2021