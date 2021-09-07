Звезда "Паразитов" присоединился к касту продолжения "Капитана Марвел"

Корейский актер Пак Со Джун, исполнивший одну из главных ролей в оскароносных "Паразитах", станет участником киновселенной Marvel.

Как пишет Digital Spy, артист появится в продолжении фильма "Капитан Марвел", которое потеряло двойку в названии и теперь называется "Марвелы".

Кого ему предстоит сыграть и насколько значимым будет роль его персонажа в истории, не сообщается.

О сюжете сиквела приключений Кэрол Дэнверс пока известно крайне мало. Ожидается, что помимо героини Бри Ларсон в проекте будут задействованы Мисс Марвел Камала Кан и Моника Рамбо, дебютировавшая в сериале "Ванда/Вижн".

Премьера картины "Марвелы" запланирована на ноябрь 2022 года.