До России добрался Volkswagen Passat Alltrack: универсал за 3,7 млн рублей

В России стартовали продажи кросс-универсала Volkswagen Passat Alltrack, который будет предложен с безальтернативным силовым агрегатом и в единственной комплектации за 3 697 000 рублей.

Passat Alltrack предлагается с 220-сильным двигателем 2.0 TSI, 7-ступенчатым "роботом" DSG и системой полного привода 4Motion. Кроме подключающейся задней оси при помощи электронноуправляемой муфты жизнь на бездорожье должны облегчить пластиковый обвес, накладки на бамперы и увеличенный (по меркам Volkswagen) дорожный просвет - он составляет 174 мм.

Комплектация одна, и она очень богатая. Универсал имеет виртуальную панель приборов, 8-дюймовую мультимедиа, трёхзонный климат-контроль, подогревы сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, датчики парковки спереди и сзади, камеру заднего вида, электропривод открывания и закрывания багажника, кресла с электрорегулировками (водительское умеет запоминать настройки), бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, адаптивную подвеску, 18-дюймовые колёса.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Опционально для модели предложены система кругового обзора Area View, стояночный отопитель с дистанционным запуском и таймером, панорамная крыша со сдвижным люком.

В России конкурентов у вседорожного Volkswagen Passat Alltrack немного: Audi A4 Allroad (цена - от 3 885 000 рублей), Subaru Outback (от 3 869 000 рублей).

Недавно был представлен Mercedes C-Class All-Terrain, которого можно не бояться: модель вряд ли доберётся до нашей страны.