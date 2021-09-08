Эксперт Алексей Авдонин - о том, каким может быть эффект от интеграции Беларуси и России

Даже пандемия не смогла ослабить экономические связи между нашими странами, напротив: товарооборот Беларуси и России за первое полугодие вырос на 34,9 процента. Роман Щербенков

Вместе с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Алексеем Авдониным разбираемся в эффектах от интеграции для двух стран, а также развенчиваем мифы и страшилки о "продаже белорусского суверенитета" и "присоединении Беларуси к России".

Для начала - небольшое экспертное объяснение, почему ранее вопросы так называемых дорожных карт пробуксовывали:

- Дело в том, что какое-то время на первое место выходили интересы различных корпоративных групп, а сегодня на первом плане - вопросы государственной важности. Это здравая государственная политика, которая предполагает единые условия и правила для всех участников.

Напомним, что подходы по углубленной интеграции реализуются почти три года, а работу над дорожными картами, как их называли в самом начале, государства вели два года. За это время документы трансформировались из карт в полноценные программы, реализация которых позволит Беларуси и России не только нарастить совместный торгово-экономический потенциал, но и, как считают эксперты, укрепить коллективный суверенитет.

Принятие союзных программ делает экономику Беларуси и России практически неуязвимой

Посмотрим на цифры: по данным Белстата, товарооборот Беларуси и России за первое полугодие вырос на 34,9 процента (по сравнению с январем - июнем 2020 года) и превысил 17,8 млрд долларов, при этом белорусский экспорт в Россию увеличился на 21,1 процента. Похоже, пандемия, санкционное давление и внешние вызовы еще раз подтвердили: мы - самые ближайшие и надежные партнеры друг друга. И экономика это подтверждает.

Реализация же совместных интеграционных программ позволит получить (хотя, может, и не сразу) ощутимый эффект: начиная от повышения макроэкономических показателей, роста взаимной торговли и инвестиций и заканчивая более активным созданием совместных производств, увеличением конкурентоспособности продукции и новых рабочих мест, ростом благосостояния людей.

При этом, констатирует Алексей Авдонин, важно понимать, что против интеграции Беларуси и России, особенно после событий 2020-го, коллективный Запад выступает с массированной информационной атакой, как раз активно продавливая тему "сдачи суверенитета и независимости":

- Но интеграция в рамках Союзного государства - это в первую очередь новые экономические возможности для двух стран: начиная от единого рынка товаров и услуг, равных условий для трудовых ресурсов и заканчивая созданием совместных научных технических кластеров, ориентированных на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

По мнению эксперта, работу в рамках Союзного государства будут оценивать и наши партнеры по СНГ и ЕАЭС, для которых углубленная интеграция Беларуси и России станет образцовым форматом взаимодействия на постсоветском пространстве. И тесную интеграцию можно строить только на правильно подготовленном экономическом фундаменте, который, к слову, у наших стран крепкий и надежный. Главное - понимать, что и граждане, и субъекты хозяйствования в Союзном государстве должны чувствовать себя в равных условиях: от доступа к финансам, тендерам, образованию и до доступа к торговым сетям и местам на полках.

За последний год Беларусь и Россия столкнулись с колоссальным внешним давлением

Не надо забывать и о том, что за последний год Беларусь и Россия столкнулись с колоссальным внешним давлением. Правда, экономические санкции, попытки дестабилизировать обстановку внутри наших стран, призывы к забастовкам - все это, напротив, помогло мобилизоваться и увидеть, кто есть кто. Недавно в интервью "Евразия. Эксперт" председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных очень четко прокомментировал значение союзных программ для экономик двух стран:

- Принятие союзных программ позволит сделать экономику Беларуси и России неуязвимой для какого-то внешнего экономического давления. Поскольку, объединив свои усилия и создавая собственный рынок, мы сможем противостоять любым враждебным действиям извне.

В свою очередь, Алексей Авдонин обращает внимание на тот факт, что сейчас все страны входят в жесткое противоборство. Те государства, которые противостоят коллективному Западу, понимают, что в одиночку справиться практически невозможно:

- Поэтому интеграционные процессы на Евразийском пространстве станут усиливаться. К ним будут присоединяться и другие страны региона (Китай, Индия), заинтересованные в стабильности и общем большом рынке.

Алексей Авдонин: И граждане, и субъекты хозяйствования должны чувствовать себя в равных условиях. Фото: Александр Кушнер

КСТАТИ

По данным МИД Беларуси, объем товарооборота за 2020 год составил 29,5 млрд долларов США. Экспорт Беларуси в Россию составил 13,1 млрд долларов. Россия продолжает оставаться основным торговым партнером Беларуси: на ее долю в прошлом году пришлось 47,9 процента стоимостного объема внешней торговли товарами, 45,2 процента - экспорта.