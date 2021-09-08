Главы силовых структур выразили соболезнования по поводу гибели главы МЧС

"Гибель Евгения Зиничева является большой утратой для России​​​. Всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству, на всех порученных участках служебной деятельности работал профессионально и с полной отдачей сил и энергии", - заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Зиничев проявил себя как мужественный целеустремленный человек и истинный профессионал, сделавший многое для государства и общества за годы работы в органах государственной безопасности, на посту главы МЧС.

Бастрыкин подчеркнул, что внимательность Зиничева к проблемам и решительность неоднократно помогали регионам преодолевать последствия любых природных катаклизмов. "Он стремился к совершенствованию возглавляемой структуры, внедряя передовые технологии, и всегда был готов к взаимодействию для достижения важных целей - обеспечения безопасности граждан нашей страны и своевременного реагирования на любые чрезвычайные ситуации. Таким он был не только в профессии, но и в жизни... Глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Евгения Николаевича", - отметил глава СКР.

Генпрокурор Игорь Краснов отметил смелость Зиничева, его искреннюю преданность интересам государства. "Трагически ушел из жизни профессионал своего дела, смелый и искренне преданный интересам государства человек, верный служебному долгу, всей душой любивший свою страну", - сказал глава надзорного ведомства.

Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что ушел из жизни "выдающийся руководитель и государственный деятель, великолепный организатор и истинный патриот России, который внес значительный вклад в дело укрепления обороны и безопасности нашей страны".

Курирующий военно-промышленный комплекс страны вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов отметил мужество и целеустремленность Зиничева. "Всю жизнь и в органах безопасности, и на посту министра МЧС России Евгений Николаевич посвятил служению Родине, укреплению ее безопасности, защите и спасению людей. И погиб он при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека", - говорится в соболезновании.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Евгений Зиничев был профессиональный, ответственный, очень преданный своему делу человек. "Нам будет очень не хватать его. Мы всегда будем помнить Евгения Николаевича таким, каким он остался в нашей памяти. Каким он был многие годы служения нашей стране, служения Отечеству", - сказал глава военного ведомства.