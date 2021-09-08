КамАЗ рассказал, когда выйдет электрический преемник "Оки"

Руководитель пресс-службы КамАЗа Олег Афанасьев рассказал корреспонденту "РГ" о сроках выхода электрического смарт-кроссовера "Кама-1".

Российский автопроизводитель проведёт длительные испытания "Камы-1". Также компания должна рассчитать стоимость проекта.

"Необходимо провести целый цикл испытаний ("Камы". - прим. "РГ"). Это прочностные, скоростные и т.д. Огромная работа, которую необходимо сделать, чтобы получить сертификат (разрешение) на этот автомобиль.

Мы рассчитываем, что в течение 2021 и 2022 годов проведём этот цикл испытаний. После чего совету директоров будет представлен проект с инвестициями. Мы должны к тому моменту понимать его стоимость и другие параметры. И только после этого можно будет говорить о запуске его в серию", - рассказал Афанасьев.

Электрокар официально представили в декабре 2020 года. Модель придётся подождать ещё несколько лет.

"Предварительно, учитывая весь цикл испытаний, не раньше 2024 года", - резюмировал руководитель пресс-службы предприятия Олег Афанасьев.

"Кама-1" представляет собой компактный смарт-кроссовер. При этом дорожный просвет машины составляет всего 160 мм.

По экстерьеру модель отличает светодиодная светотехника, специальный обвес и характерное лобовое остекление, которое обеспечивает панорамный обзор. По интерьеру электромобиль может похвастать передней панелью с горизонтальной архитектурой, двухцветной отделкой, рулевым колесом со встроенным планшетом.

Заднеприводная "Кама-1" оснащается системой помощи водителю ADAS третьего уровня, электромотором (80 кВт), литий-ионным аккумулятором (33 кВт*ч). Запас хода - 250 км. Разгон до 100 км/ч - 6,7 с. Предварительная цена электрокара - от 1 200 000 рублей.

Ранее сообщалось о том, что на платформе смарт-кроссовера "Кама-1" разрабатываются седаны и грузовики.