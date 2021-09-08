Минтранс предложил изменить приоритеты на перекрестках с круговым движением

Порядок проезда перекрестков с круговым движением предложено изменить. Новации возникли в последней редакции поправок в Правила дорожного движения, предложенных минтрансом, которые уже согласовала рабочая группа по безопасности дорожного движения Аналитического центра при правительстве по регуляторной гильотине.

Напомним, что сейчас те, кто едет по перекрестку с круговым движением, имеют преимущество перед теми, кто на круг выезжает. Но такой порядок появился только в 2017 году. До этого как раз те, кто двигался по кругу, должны были пропускать тех, кто на круг выезжает, как на перекрестке равнозначных дорог. Решение о смене приоритетов было правильным. Чтобы не создавать заторы, надо было сделать так, чтобы круг двигался. Но возникла проблема: одни ехали по старым правилам, другие - по новым. В итоге - аварии.

К тому же этот способ организации движения не учитывал, что круги бывают на перекрестках не только равнозначных дорог. Довольно часто организаторы движения делают какое-либо направление на таком перекрестке главным. Но Правила дорожного движения этого нюанса не учитывали.

Минтранс решил исправить этот недостаток и предложил снова пересмотреть приоритеты, уточнив, что при выезде на круг, если водитель двигается не по главной дороге, он должен уступить дорогу тем, кто двигается по кругу.

Еще одна поправка касается объезда автобусов. Согласно действующим правилам, если посадка и высадка пассажиров общественного транспорта производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней, водитель должен уступить дорогу пешеходам, которые садятся или выходят из этого транспорта. К этому предложено добавить, что если на транспорте включено табло "Внимание, пассажир", водитель должен остановиться перед этим транспортом, не создавая помех пешеходам, осуществляющим посадку и высадку с проезжей части, расположенной на ней. Начинать движение он сможет только тогда, когда такое табло погаснет.

Это не значит, что если автобус с подобным табло остановился на остановке, расположенной на тротуаре, все движение тут же должно замереть.

При выезде на круг водитель, который едет не по главной дороге, должен будет уступить дорогу тем, кто двигается по кругу

Остановиться позади транспорта с таким табло необходимо, если он высаживает пассажиров на проезжей части. То есть в большей степени такой способ посадки-высадки относится к трамваям.

Добавлена возможность устанавливать под знаком "движение запрещено" информационные таблички, уточняющие, на какой транспорт этот запрет не распространяется. В правилах есть таблички со словом "кроме". Вот их-то и предлагается разрешить вешать под знаком "кирпич".

Также уточняется перечень транспорта, которым будет разрешено въезжать в зону с ограничением движения по экологическому классу автомобилей.

В действующей редакции исключений и вовсе не предусмотрено. Правда, и знаки эти пока не используются. Но все равно, если появится такой знак с цифрой 5 внутри, то въезд в эту зону для транспорта с экологическим классом, прописанным в свидетельстве о регистрации транспортного средства, ниже Евро-5 будет запрещен. Также он будет запрещен, если в свидетельстве о регистрации и вовсе класс не указан.

Минтранс предложил сделать исключения и разрешить въезжать в зоны с такими ограничениями автомобилям "Почты России", электромобилям, машинам со знаком "инвалид", а также транспорту тех, кто проживает в этой зоне.

Напомним также, что в этих поправках прописаны правила передвижения для электросамокатов, гироскутеров, моноколес и прочих средств индивидуальной мобильности, о чем "РГ" подробно рассказывала.

Проект предусматривает и введение исключения для правил, чтобы не переиздавать их все целиком, а только внести в них правки.

Рабочая группа большинством голосов предложенные поправки поддержала. Далее за документ должны проголосовать уже непосредственно в Аналитическом центре. А после он будет направлен в правительство.

Вопрос: согласится ли правительство внести изменения в Правила дорожного движения или будет настаивать на переиздании их в новой редакции?