Минздрав: Из-за взрыва в Ногинске двум детям потребовалась медпомощь

В результате взрыва жилого дома в Ногинске госпитализировано 6 взрослых. Они находятся в состоянии средней тяжести. Еще двое детей получают помощь амбулаторно. Об этом заявил министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

"Пока этим детям помощь оказывается в больнице в амбулаторных условиях, при необходимости они будут госпитализированы", - добавил он.

Напомним, что рано утром в доме № 9а на улице "28 июня" прогремел взрыв из-за утечки газа. В итоге обрушились часть внешней стены и комнатные перегородки.