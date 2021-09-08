Опубликованы последние кадры с главой МЧС Зиничевым

RT опубликовало последние видеокадры с главой МЧС Евгением Зиничевым, который погиб в среду в Норильске.

Видео снято снято накануне в Красноярском крае. Зиничев объявляет о начале арктических учений, на которых он и погиб.

По данным "РГ", министр бросился спасать ведомственного телеоператора, который снимал фильм о проходящих учениях. Оператор, выбирая лучшую точку для съемки, поскользнулся и упал с обрыва. Глава МЧС первым кинулся за ним в воду, но ударился о камень в воде. Обоих доставили в норильскую больницу, но спасти не смогли. И оператор, и министр погибли.

Об уникальных "арктических" учениях, стартовавших во вторник в нескольких регионах России, "РГ" рассказывала накануне.