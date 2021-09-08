Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой

Глава МЧС Евгений Зиничев был человеком огромной внутренней силы, отваги и мужества, подчеркнул президент Владимир Путин в телеграмме соболезнования близким Зиничева, назвав его своим верным и надежным другом и профессионалом высочайшего уровня.

Владимир Путин отметил, что потрясен трагическим известием о гибели главы МЧС. "Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества", - подчеркнул он. "Для меня это невосполнимая личная утрата, - заявил президент. - Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации - как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня".

"Он посвятил себя служению Отечеству, людям. И, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошел на риск, погиб, до конца исполняя свой долг", - написал Путин.

Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника​​​. Министру было 55 лет.