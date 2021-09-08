Раскрыты детали гибели 41-летнего американского комика Тревора Мура

Появились детали гибели американского актера, режиссера, сценариста, композитора и продюсера Тревора Мура, ушедшего из жизни 6 августа.

Как передает TMZ, комик разбился насмерть, упав с балкона своего дома в Лос-Анджелесе. Смерть наступила в результате травмы головы.

Согласно источнику ресурса в правоохранительных органах, все обстоятельства инцидента пока не выяснены. Окончательные выводы будут сделаны по результатам вскрытия и токсикологии.

Мур родился 4 апреля 1980 года в Нью-Джерси. В бизнесе - с середины 90-х. Среди самых известных проектов - шоу "В порядке вещей", "Городские приматы" и "Лучшая охрана".