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Раскрыты детали гибели 41-летнего американского комика Тревора Мура

Новости
    08.09.2021, 07:14
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ The Whitest Kids U'Know Фото: youtube.com/ The Whitest Kids U'Know
Фото: youtube.com/ The Whitest Kids U'Know

Появились детали гибели американского актера, режиссера, сценариста, композитора и продюсера Тревора Мура, ушедшего из жизни 6 августа.

Как передает TMZ, комик разбился насмерть, упав с балкона своего дома в Лос-Анджелесе. Смерть наступила в результате травмы головы.

Согласно источнику ресурса в правоохранительных органах, все обстоятельства инцидента пока не выяснены. Окончательные выводы будут сделаны по результатам вскрытия и токсикологии.

Мур родился 4 апреля 1980 года в Нью-Джерси. В бизнесе - с середины 90-х. Среди самых известных проектов - шоу "В порядке вещей", "Городские приматы" и "Лучшая охрана".

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