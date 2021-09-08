Причиной взрыва в Ногинске мог стать включенный для обогрева газ

Газ, оставленный на ночь для обогрева квартиры, мог стать причиной произошедшего взрыва в доме в подмосковном Ногинске, в результате которого пострадали девять человек и двое погибли.

"Причина взрыва - утечка газа, - заявили ТАСС в экстренных службах. - Она могла произойти вследствие включенного на ночь газа для обогрева квартиры".

По словам источника, жильцы скорее всего оставили газовую плиту для обогрева, но огонь в ней погас. В результате газ заполнил квартиру, а когда утром жильцы включили свет - произошел взрыв.

Отмечается, что последняя плановая проверка газового оборудования в жилом доме проводилась в конце мая - тогда не было выявлено никаких нарушений, заявили "Интерфаксу" в управлении ЖКХ администрации Богородского городского округа.

Между тем продолжаются спасательные работы. В результате взрыва обрушилась часть внешней стены здания, под завалами могут до сих пор находиться три человека. По данным ГУ МЧС, пострадали девять жильцов, включая детей. Два человека погибли, сообщили в СК по Московской области.