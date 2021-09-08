Разбор завалов в Ногинске планируют завершить не позднее утра пятницы

Спасатели планируют закончить разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Ногинске вечером 9 сентября или утром 10-го. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Как сообщил вице-губернатор, не позднее утра пятницы разбор завалов будет закончен. А саму поврежденную девятиэтажку планируется отремонтировать за 8 месяцев.

Напомним, что ранее власти сообщили о выделении 1 млн рублей семьям погибших в результате ЧП, пострадавшие получат по 500 и 300 тысяч рублей.

По последним данным, в результате взрыва пострадали 15 человек, двое из них - в тяжелом состоянии. Все они находятся в больницах.

Одной из причин ЧП могла стать утечка газа, который жильцы оставили включенным на ночь для обогрева квартиры.