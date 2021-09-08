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08.09.2021 14:39
Рубрика: Общество

Семьи погибших при взрыве в Ногинске получат по 1 млн рублей

Текст: Ирина Огилько
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил выплатить семьям погибших из-за взрыва газа в Ногинске один миллион рублей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"По поручению губернатора семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске получат по 1 миллиону рублей", - говорится в сообщении. Жители, получившие ранения, получат от 100 до 500 тысяч рублей - в зависимости от степени тяжести полученных травм. Людям из пострадавших квартир окажут экстренную социальную помощь в размере 30 тысяч рублей на члена семьи. Если же человек проживал один, то ему выплатят 50 тысяч рублей.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Отметим, что жители дома обеспечены всем необходимым, в том числе горячим питанием и теплыми вещами. Временное размещение им предоставят на выбор в доме отдыха "Боровое" или в квартирах, которые для них снимут рядом. Желающие смогут остаться у родственников. Припаркованные рядом с домом машины, получившие повреждения при взрыве, также отремонтируют.

Напомним, что хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Повреждены 24 квартиры. Два человека погибли, 9 - пострадали.

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