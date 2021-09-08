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08.09.2021 09:13
Рубрика: Общество

Ученые раскроют тайну древнейшего памятника Диринг-Юрях в Якутии

Текст: Юлия Гарднер
Ученые отобрали образцы слоев самой северной стоянки древнего человека - Диринг-Юрях в Центральной Якутии. Теперь им предстоит определить точный возраст этого древнейшего памятника.

Стоянка Диринг-Юрях находится на берегу Лены в 200 километрах от Якутска. Ее в 1982 году случайно открыла группа археологов под руководством Юрия Мочанова. Возраст памятника определили в 2,5 миллиона лет. Это позволило вернуться к концепции о внетропической прародине человечества.

Фото: Чумичев Александр/ТАСС
В Якутии уточнят возраст древнейшего памятника Диринг-Юрях

Гипотеза всколыхнула археологическое сообщество. Однако большинство специалистов со скепсисом восприняли эту информацию. Американская экспедиция, побывавшая на стоянке, заявила, что она не старше 300-400 тысяч лет.

Экономические сложности 1990-х годов свернули работы на Диринг-Юрях. Однако стоянка осталась предметом острых дискуссий. Вернуться к исследованию позволил проект "Ключевые вопросы истории четвертичного периода Северо-Восточной Сибири". Сибирские оледенения в в рамках этой работы изучают специалисты из МГУ, Института мерзлотоведения и Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, Института географии РАН и других.

При исследовании геологического разреза будет применяться комплекс методов датирования, в том числе один из самых современных - космогенный. Он позволяет получать датировки до пяти-шести миллионов лет.

- Доступные нам методы датировки оказались бессильны, поэтому в проект был приглашен профессор Мадс Кнудсен из Орхусского университета, известный специалист по космогенному датированию, - приводятся на сайте Русского географического общества слова сотрудника Научно-исследовательской лаборатории новейших отложений и палеогеографии плейстоцена Реджепа Курбанова.

Образцы, собранные в ходе экспедиции, будут изучены в новой совместной аналитической лаборатории МГУ-ИГРАН на базе НИЛ новейших отложений и палеогеографии плейстоцена. Сюда недавно поступило новейшее оборудование в рамках обновления инструментария географического факультета. Если возраст Диринг-Юрях, который первоначально определила группа Юрия Мочанова, будет доказан, это изменит общепринятый взгляд на эволюцию человека.

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