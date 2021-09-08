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08.09.2021 12:07
Рубрика: Происшествия

В Бурятии задержали еще трех мошенников, обокравших дочь Чкалова

Текст: Ольга Коваль

Полицейским удалось задержать еще трех жителей Бурятии, подозреваемых в причастности к афере, в результате которой дочь легендарного летчика Валерия Чкалова потеряла 23 миллиона рублей. Операцию по поимке мошенников проводили сотрудники Московского уголовного розыска.

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
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"Неоднократно судимые мужчины задержаны оперативниками в Республике Бурятия и вслед за своими сообщниками доставлены в столицу для проведения следственных действий. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует ТАСС официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Таким образом, общее число задержанных в рамках расследования уголовного дела достигло шести.

Напомним, что уголовное дело об обмане Ольги Чкаловой было возбуждено в апреле. 82-летней женщине несколько раз звонили неизвестные, представляясь сотрудниками службы безопасности банка и правоохранителями. Они уговорили ее перевести все сбережения на якобы безопасный счет, который на самом деле принадлежал им.

Следствие ведется в Москве, поэтому задержанных в Бурятии подозреваемых доставили для разбирательств в столицу.

"У них изъяты деньги, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела. Расследование продолжается", - добавила Волк.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

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