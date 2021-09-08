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08.09.2021 11:34
Рубрика: Происшествия

Следователи раскрыли подробности убийства двух школьниц в Кузбассе

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Убийство двух десятилетних школьниц в Киселевске было совершено в дачном доме, который арендовал подозреваемый в преступлении.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя следственного управления СК РФ по Кузбассу, мужчина снял этот дом три недели назад.

Девочки пропали 6 сентября, не вернувшись домой из школы. Их тела были обнаружены на следующий день там, где произошло убийство.

Подозреваемый задержан. Это 41-летний мужчина, уже имеющий судимость за педофилию. Срок он получил в 2009 году. Отсидев десять лет, был выпущен под административный надзор. Судя по документам, отмечался регулярно. А на самом деле, по данным следствия, уехал из Мысков в другой город и не встал там на учет. Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов профилактики, обязанных осуществлять надзор за освободившимися из мест лишения свободы.

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