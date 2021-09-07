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07.09.2021 15:31
Рубрика: Происшествия

После убийства двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности

Текст: Юлия Потапова
Фото: СК РФ Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Уголовное дело о халатности должностных лиц органов профилактики, которые осуществляют административный надзор за освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено после убийства двух десятилетних школьниц в Киселевске.

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Подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочек задержали сегодня. В преступлении сознался ранее судимый 41-летний житель города Мыски.

- Установлено, что в апреле 2009 года мужчина был осужден к десяти годам лишения свободы за совершение сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего. В апреле 2019-го он освободился из мест лишения свободы и был поставлен на административный надзор. До апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения. Однако мужчина переехал на постоянное место жительство в другой город и на профилактический учет его не поставили, - сообщили в пресс-службе СК РФ.

Дело о халатности возбуждено по статье 293 УК РФ. Продолжается и расследование дела об убийстве школьниц. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Помимо прочего, следствие проверит обстановку в семьях погибших. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам жертв и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Школьницы бесследно исчезли накануне. Они не вернулись домой из школы. Сегодня их тела с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из заброшенных домов Киселевска.

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