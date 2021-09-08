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08.09.2021 14:09
Рубрика: Экономика

В Крыму уточнили региональные особенности "гаражной амнистии"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
В Крыму воспользоваться федеральным законом о "гаражной амнистии" можно только с учетом региональных особенностей. Об этом заявила министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич.

По ее словам, на региональном уровне в РК законодательно утверждены конкретные критерии для гаражей, которые позволяют оформить права собственности на них и занимаемые земельные участки в порядке федерального закона.

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- Региональные особенности касаются исключительно гаражей, являющихся объектами капитального строительства, - уточнила Лариса Кулинич. - Гараж должен быть зданием общей площадью не более 60 квадратных метров и иметь не более двух этажей. Такие строения должны быть предназначены для стоянки или хранения автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств, а также быть возведенными до 21 марта 2014 года.

Ограничивающая площадь и этажность гаражей норма позволяет отсечь от процесса легализации самострои, которые по сути являются жилыми домами или мини-отелями, незаконно возведенными на месте гаража.

Чтобы воспользоваться законом о "гаражной амнистии", крымчане должны обратиться в муниципальный департамент имущественных и земельных отношений. Вместе с заявлением надо подать документы, подтверждающие факт владения гаражом. Приняв положительное решение, чиновники сами направят пакет разрешающих бумаг в Госкомрегистр РК.

Напомним, 1 сентября вступил в силу закон о гаражной амнистии, благодаря чему можно начать процедуру легализации гаража. Документ позволяет до 1 сентября 2026 года официально оформить права на гараж, которым владелец зачастую пользуется уже десятилетиями. Но это удастся сделать лишь в том случае, если гараж уже не признан самовольной постройкой. В виде исключения могут быть узаконены металлические гаражи, если они находятся на территории кооператива, где владелец мог, но по каким-то причинам не стал возводить капитальное строение.

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