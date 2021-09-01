Что изменилось в жизни автомобилистов с 1 сентября

С первым днем осени российских автомобилистов ждут три важных законодательных изменения. Это старт "гаражной амнистии", возможность обжаловать штрафы через сайт Госуслуг и новый знак "Фотовидеофиксация".

Старт "гаражной амнистии"

Так называемый закон "о гаражной амнистии" - Федеральный закон от 5 апреля 2021 года №79-ФЗ - упрощает регистрацию капитальных гаражей и земельных участков под ними. Не секрет, что по всей стране существует огромное количество таких строений, которые не имеют официального статуса. Владельцы не могут ни продать их, ни передать по наследству.

Теперь узаконить права на постройку и землю можно будет бесплатно. Важно, чтобы гараж был построен легально до 29 декабря 2004 года. Под действие "гаражной амнистии" подпадают капитальные и металлические строения, исключением являются так называемые "ракушки".

Желающим узаконить гараж нужно обратиться с документами в местную администрацию. Срок действия "амнистии" - пять лет, до 1 сентября 2026 года. Администрация сама подаст заявление на регистрацию и земельного участка, и постройки.

Обжалование штрафов через портал Госуслуг

До сегодняшнего дня российские автовладельцы могли опротестовать штраф ГИБДД обратившись непосредственно в инспекцию, либо лично, либо заказным письмом. С 1 сентября это можно сделать на портале Госуслуг. Соответствующие поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Речь идет о штрафах, которые были вынесены с помощью автоматической дорожной камеры.

Важно, чтобы пользователь был верифицирован на сайте Госуслуг. Это можно сделать, например, через банк.

На портале автовладельцу нужно будет изложить свою позицию, почему он считает штраф неправомерным. А также приложить любые доказательства - фото, видео или документы.

Новый знак "Фотовидеофиксация"

Раньше на дорогах встречались лишь информационные таблички 8.23, предупреждающие водителей о приближении к камере. Теперь вместо них появился дорожный знак 6.22 "Фотовидеофиксация". Схематичное изображение камеры будет размещено на синем фоне, а не на белом, а сам знак приобретет квадратную форму вместо прямоугольной.

За пределами населенного пункта новый знак будет устанавливаться за 150-300 метров до самой камеры. Также он будет использоваться на въезде в населенный пункт, а о каждой конкретной камере на его территории больше предупреждать не будет.