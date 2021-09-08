Читатели "РГ" посчитали необходимым штрафовать хозяев, бросивших питомца

Как идентифицировать "личность" брошенного животного? Как установить его хозяина? Увы, на эти вопросы ответов пока нет. Фото: Flor Pilar Benito Dionisio / iStock

95 процентов считают, что если хозяин оставил свое животное, как ненужную вещь, на улице, его нужно штрафовать. Причем многие предлагают сделать штрафы такими, чтобы они обеспечивали питание, лечение и в целом нормальные условия для животного хотя бы на ближайший год, пока не найдется новый владелец, то есть сделать штрафы не меньше 80-100 тысяч рублей.

При этом почти 85 процентов читателей "РГ" считают, что одними штрафами делу не поможешь. Изменить ситуацию может только регистрация питомцев. Это ключевой вопрос для решения проблемы сотен тысяч бродячих, зачастую агрессивных животных на улицах наших городов. Без введения этой обязательной процедуры невозможно привлечь хозяев к ответственности. Кроме того, сводятся на нет и все усилия по организации приютов. Можно бесконечно строить передержки, тратить на это огромные деньги, но если не будет реальной ответственности хозяев за брошенных на улице кошек и собак, проблему не решить никогда.

Напомним, темой для публикации стал нашумевший случай в Екатеринбурге. Девушка бросила кота в местном аэропорту после того, как ее не пустили с ним на рейс. Документов на перевозку животного у нее не было. И она спокойно полетела дальше. Как признаются работники аэропорта, такое случается сплошь и рядом. Однажды семья уезжала на постоянное место жительства за границу, что-то у них оказалось неладно с ветеринарными бумагами на собаку, и они отпустили бедолагу тут же, неподалеку от здания. Пес выл почти сутки, пока его не увезли зоозащитники. Некоторые приезжают с животным на рейс и даже не задумываются о том, что на питомца тоже нужен билет. Не особо переживая, оставляют переноску с "любимцем" чуть ли не у стойки регистрации.

На публикацию в номере "РГ" за 30 августа откликнулись даже те, у кого нет дома собственных питомцев.

Последний случай с девушкой показателен тем, что его впервые попытались вывести в правовое поле. В истории с котом взялась разбираться транспортная прокуратура, проверили в итоге даже авиакомпанию: может, это они перегнули палку, не пустив с животным на рейс? С перевозчиком все чисто - у компании все нормы четко прописаны в правилах полетов. И вопрос, конечно, главным образом к хозяйке, ведь это она должна нести полную ответственность за своего питомца. Увы, кот ее умер примерно через месяц от кошачьей чумки, несмотря на то, что приютившая его женщина пыталась за него бороться, лечила в хорошей клинике. Но, как говорят эксперты, хозяйка вряд ли понесет хоть какую-то ответственность.

- Максимум, что ей может грозить, это штраф 5 тысяч за оставление животного в опасности, за жестокое с ним обращение. Ведь кота могли задавить тележкой, сбить автомобилем и т.д. Кроме того, она оставила свое животное без еды и воды, - говорит руководитель организации "Зоодозор" Татьяна Бронских. - Но шансы на то, что ее привлекут, призрачные.

По словам Татьяны Бронских, если рассматривать дело в строгой правовой плоскости, чтобы доказать, что кот этот принадлежал именно ей, нужны свидетели, например, из числа соседей, которые ее видели с питомцем.

Но и этого мало, проблема еще и в том, что идентифицировать "личность" животного невозможно, животные нигде не регистрируются, никакого документа на них нет. Разве что кроме отдельных породистых собак и кошек, на которых заводится специальный документ. Впрочем, и его к делу не пришьешь.

- За жестокое обращение с животными в последние годы, надо признать, стали наказывать куда активнее, - говорит юрист Александр Татаринов. - Но судебная практика такова, что до сих пор это происходит только в самых вопиющих случаях. Когда, например, над котом или собакой издеваются демонстративно, крайне жестоко, при детях, записывают издевательства на видео и т.д. Надеяться на то, что привлекут просто за то, что хозяин оставил свое животное, в рамках сегодняшнего законодательства не приходится.

Как рассказала Татьяна Бронских, штраф всего лишь 5 тысяч получил недавно мужчина в Свердловской области, который в куски изрубил топором собаку, которая, как он посчитал, мешала его собственному псу. Несмотря на то, что случай получил широкий резонанс, наказание оказалось минимальным. Полиция крайне неохотно берется за такие дела в принципе. Заниматься ими слишком муторно.

По словам экспертов, реально изменить ситуацию может только регистрация животных. Законопроект, предусматривающий таковую, не раз предлагали к принятию в Госдуме региональные парламенты. Например, Челябинска, Башкирии. Но пока документ нуждается в доработке.

К слову, обязательная регистрация введена во многих странах. В Германии, например, домашних собак и кошек фиксируют в налоговой службе. При этом за каждое животное нужно платить серьезный налог, что само по себе рождает ответственное отношение к питомцам. И даже для заводчиков введены ограничения на продажу.

Без специального жетона о владении собакой выйти с ней гулять в Германии невозможно - тут же нарвешься на внушительный штраф. Так что любовь к животным, заботливое к ним отношение - это не какие-то эфемерные понятия - они подкрепляются реальной ответственностью.

- Я согласна с читателями "РГ", нужны такие штрафы за брошенное животное, чтобы они ощутимо ударяли по бездумным и жестоким владельцам, - говорит Татьяна Бронских. - Взывать к совести бесполезно. Иначе так и будут плодиться стаи бродячих собак. Но все, даже самые драконовские штрафы будут бесполезны, если каждое животное не будет четко закреплено за своим владельцем.

Кстати

Не проходите мимо!

Сотрудники Московского зоопарка призвали россиян сообщать в полицию об уличных фотографах с животными.

Их сегодня полно в парках, на набережных и пляжах практически любого города страны. Фотографы предлагают сделать снимки с обезьянами, орлами, совами или крокодилами.

"Про мучения уличных "фотомоделей" можно рассказывать долго. Про истрепанное оперение птиц. Про сошедших с ума енотов. Про медленную смерть рептилий, страдания которых нередко может оценить только специалист. Особый цинизм - маленькие обезьянки. Фотографы часто играют на их схожести с младенцами, наряжают в юбочки, прилюдно сюсюкаются. Но что они делают со своими непослушными "ляльками" за углом?" - говорится в обращении сотрудников Московского зоопарка. Московский зоопарк призвал неравнодушных россиян сообщать о работе уличных фотографов в полицию.

- Нужно просто позвонить в полицию своего города. Требовать проверить "фотохудожников" на жестокое обращение с животными и законность предпринимательства, - посоветовали сотрудники зоопарка.