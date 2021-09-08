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08.09.2021 12:49
Рубрика: Власть

Тюмени выделят 700 миллионов рублей для развития жилого микрорайона

Текст: Екатерина Призова
Минстрой России утвердил новый проект финансирования с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Этот механизм применят при строительстве жилого микрорайона на территории аэропорта Плеханово в Тюмени.
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Как отметил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, это будет масштабный для столицы западносибирского региона проект. Площадь уже подготовлена для начала строительных работ. Здесь на пяти десятках гектаров возведут триста квадратных метров современной жилой недвижимости. А выделенные средства позволят в сжатые сроки сформировать инфраструктуру, необходимую для комфорта будущих жителей новостроек - заемные деньги направят на прокладку дорог, сетей электроснабжения, водопровода и канализации, строительство газовой котельной.

Фото: Предоставлено ИА "Тюменская линия"
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Срок освоения участка составит пять лет, при этом первый дом запланирован к вводу уже в декабре 2022 года. Длинные дешевые деньги позволят избавить застройщика от части затрат на инженерную составляющую, которые обычно закладывается в стоимость квадратного метра готового жилья. В конченом итоге в плюсе от участия в проекте госкорпорации будут покупатели новостроек. По словам губернатора Александра Моора, в сумме более семи тысяч тюменских семей смогут купить новое жилье, построенное с использованием инфраструктурных облигаций.

"Общий размер займа на реализацию проекта Плеханово составит 0,7 миллиарда рублей", - подчеркнул директор ДОМ.РФ по инфраструктурным облигациям Антон Никитин, отметив, что Тюменская область станет одним из пилотных регионов, где опробуют такой механизм финансирования. Не последнюю роль в выборе области для обкатки новации сыграл накопленный в регионе опыт комплексного развития и благоустройства территорий жилой застройки. В 2020 году, например, в Тюменской области введено в эксплуатацию более полутора миллионов квадратных метров жилья, в том числе более полумиллиона в сегменте индивидуальной застройки. План на текущий год повышен и составляет 1,6 миллиона "квадратов".

Кстати, в растущих на глазах новых микрорайонах Тюмени возводятся не только жилые высотки, но и школы с детсадами. Так, Новопатрушево и Плеханово строят учебные заведения на 1200 и 1500 мест соответственно. Будут школы в Казачьих лугах, в Тюменской слободе. По новому садику и новой школе появится в поселке Мелиораторов и в Антипино - земельные участки подобраны, проектная документация готова.

Напомним: ранее в ходе визита в Тюменскую область полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева обсуждалось и расширение арендного фонда в городах с высокой экономической активностью, которое также будет осуществляться в партнерстве с финансовым институтом развития в жилищной сфере.

- Строительство жилья для аренды - часть комплексного развития территории. Это направление поможет субъекту в решении квартирного вопроса для многих социальных категорий граждан. Для нас интересна модель, когда регион и ДОМ.РФ компенсируют часть арендной платы для врачей, педагогов, других работников бюджетной сферы. Этот механизм позволит снизить сроки ожидания заветных квадратных метров и число очередников по разным жилищным программам, - сказал тогда губернатор Моор.

Между тем, Тюменская область одной из первых в стране в полном объеме приняла пакет нормативно-правовых актов относительно механизма комплексного развития территорий для расселения из аварийного жилфонда. По информации мэра Тюмени Руслана Кухарука, для реализации принципов КРТ муниципалитет выделил семь территорий. Заключены и реализуются 16 договоров о развитии застроенных территорий общей площадью более 70 гектаров, возводятся шесть жилых комплексов.

11 школ и 11 детсадов появятся в Тюменской области до середины 2023 года
В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее

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