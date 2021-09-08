США выразили обеспокоенность назначениями в правительстве Афганистана

Соединенные Штаты обеспокоены назначением некоторых лиц в правительстве Афганистана. Об этом заявил журналистам представитель госдепартамента. Ранее список представило запрещенное в России движение "Талибан".

Вашингтон беспокоят политическая принадлежность и биографии некоторых присутствующих в правительстве лиц, пишет РИА Новости. Дипломат обратил внимание, что в списке только талибы или их близкие союзники, а также отсутствуют женщины. "Мы давали ясно понять, что афганский народ заслуживает инклюзивного правительства", - сказал он.

Представитель госдепа также отметил, что судить о талибах США намерены только по их действиям. Американская сторона рассчитывает, что будет выполнено обещание не мешать выезду из Афганистана остающихся там иностранцев и местных жителей с зарубежными проездными документами.

Ранее президент США Джо Байден заявил журналистам, что США не собираются в ближайшей перспективе признавать представителей "Талибана" в качестве новых руководителей Афганистана. "Нет. До этого еще очень далеко", - заявил американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.