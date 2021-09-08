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08.09.2021 20:49
Рубрика: В мире

Стало известно, как проводят в последний путь Бельмондо

Текст: Максим Макарычев

Стало известно, как проводят в последний путь французскую легенду кино Жана-Поля Бельмондо, скончавшегося в понедельник в Париже на 89-м году жизни.

Церемония начнется 9 сентября в 16:30 в главном дворе Дома инвалидов, огромном пространстве длиной 102 метра и шириной 64 метра, сообщает AFP. Покрытый трехцветным флагом гроб французского актера будет установлен в центре перед сотнями людей, приглашенных на церемонию: членами его семьи, его близкими, Эмманюэлем и Брижит Макрон, членами правительства и политической элиты, а также деятелями кино, культуры и спорта.

Фото: PHILIPPE MERLE / AFP
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В Дом Инвалидов будет разрешено войти около тысячи обычных гражданам при наличии у них "пропуска вакцинации". Церемонию на Эспланаде Инвалидов будут транслировать два гигантских экрана, расположенных снаружи здания. После прохождения перед почетным воинским караулом Макрон произнесет речь в честь великого актера, которого он назвал в понедельник "национальным достоянием". После выступления президента и минуты молчания церемония завершится "Марсельезой". В связи с огромной популярностью актера, руководство Франции и его семья решили открыть двери Дома инвалидов около 19.30 после окончания официальной церемонии для всех желающих, чтобы они отдали дань уважения актеру перед гробом, который останется во дворе.

Подобная церемония в последний раз прошла в Доме Инвалидов два года назад после смерти бывшего президента Франции Жака Ширака, который умер 26 сентября 2019 года в возрасте 86 лет. Тогда власти позволили тысячам людей пройти перед его гробом. С начала своего пятилетнего срока правления Эмманюэль Макрон уже провел одиннадцать прощальных церемоний в Доме Инвалидов, в частности, в честь министра и судьи Симоны Вейль в 2017 году, французского писателя Жана д'Ормессона в том же году, певца Шарля Азнавура в 2018 году, а также солдат, погибших в Мали в 2019 году.

В 2018 году сам Жан-Поль Бельмондо присутствовал в Доме инвалидов на церемонии дани памяти своего "друга на всю жизнь" Шарля Азнавура, которого он тогда назвал "выдающимся человеком".

Отпевание Бельмондо состоится в пятницу в 11:00 в церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже. В этот же день пройдут его похороны.

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