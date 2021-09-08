Ушел из жизни поэт Игорь Шкляревский

Поэт, писатель, переводчик, лауреат Государственной премии СССР за 1987 год, сопредседатель Союза российских писателей скончался в Москве на 84-м году жизни

Игорь Шкляревский родился в 1938 году в Могилевской области Белорусской ССР. Публиковался как поэт с 1962 года, в 1979 году выпустил поэтическое переложение "Слова о полку Игореве", высоко оценённое специалистами, а в 1982 - "Слово о Куликовом поле" (1982), написанное по "Сказанию о Мамаевом побоище".

В 1987 году за книгу стихов "Слушаю небо и землю" удостоен Государственной премии СССР, денежную часть которой потратил на высадку лесов в районах Белоруссии, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Писал также прозу, преимущественно короткие эссе и рассказы. По определению биобиблиографического словаря "Русская литература ХХ века. Прозаики, поэты, драматурги", "языковая организация прозы Шкляревского близка строю стихотворного произведения". А поэт Владимир Некляев, рецензируя последнюю прижизненную книгу Шкляревского "Золотая блесна" (2020), пишет: "Сегодня он единственный русский поэт, о котором говорит ветер. И, может быть, последний, кто умеет говорить не только с ветром. С водой и рыбами, землей и деревьями..."

По свидетельству близких, Игорь Шкляревский скончался в Москве от последствий ковида.