В России подешевел бензин

Средняя цена на бензин в России с 30 августа по 5 сентября снизилась на 0,31% после того, как восемь недель подряд росла выше инфляции, сообщил Росстат.

С начала года цена выросла на 6,35%, и пока остается примерно на полтора процента выше инфляции. С 1 сентября бензин подешевел на 0,27%. За минувшую неделю цена упала на 15 копеек, и составляет 48,93 рубля за литр.

Бензин марки Аи-92 стал дешевле на 17 копеек и стоит 45,99 рубля, Аи-95 подешевел на 16 копеек - до 48,82 рубля. Аи-98 и дизельное топливо снизились не так ощутимо - на восемь и семь копеек соответственно.

Сильнее всего топливо подешевело в Уфе - на 0,9%. В целом снижение цен наблюдается в 68 центрах субъектов РФ, а в 11 отмечен рост. Так, в Грозном бензин стал на 1,2% дороже. В Москве средняя цена снизилась на 0,4%, в Санкт-Петербурге - на 0,5%.

Как отметили в Росстате, с 30 августа по 5 сентября объем производства бензина в России снизился на 4,5%, составив 787,5 тысячи тонн. Дизельного топлива произвели 1 550,7 тысячи тонн, что на 5% меньше, чем на прошлой неделе.

Вице-премьер Александр Новак ранее сообщал, что сейчас нет предпосылок для роста цен на бензин в России. Для стабилизации рынка был почти до нуля снижен экспорт.