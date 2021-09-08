Володин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего при исполнении служебного долга на учениях в Норильске.

"Всю свою жизнь он посвятил служению стране и защите наших граждан. Евгений Николаевич остался до конца верен своему долгу, - отметил Володин, которого цитирует сайт ГД.- Погиб, спасая человека. Светлая память".

Зиничев, который возглавлял МЧС с мая 2018 года, погиб в среду. Он пытался спасти сорвавшегося со скалы оператора на учениях по защите Арктической зоны от ЧС.