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08.09.2021 15:28
Рубрика: Власть

Володин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего при исполнении служебного долга на учениях в Норильске.

Фото: Алексей Колчин / РИА Новости
Опубликованы последние кадры с главой МЧС Зиничевым

"Всю свою жизнь он посвятил служению стране и защите наших граждан. Евгений Николаевич остался до конца верен своему долгу, - отметил Володин, которого цитирует сайт ГД.- Погиб, спасая человека. Светлая память".

Зиничев, который возглавлял МЧС с мая 2018 года, погиб в среду. Он пытался спасти сорвавшегося со скалы оператора на учениях по защите Арктической зоны от ЧС.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев РГ-Видео

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