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09.09.2021 13:59
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Granta, Largus, Xray

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В понедельник, 6 сентября, в Самаре прошла трёхсторонняя встреча губернатора области Дмитрия Азарова, представителей АвтоВАЗа и поставщика предприятия "Роберт Бош Самара", который не может обеспечить производство комплектующими. Однако ситуация после обсуждения проблемы ситуация сдвинулась с мёртвой точки.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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"Мы начинаем получать электронные компоненты и постепенно запускаем некоторые сборочные линии", - цитирует самарский портал Sova.info президент по персоналу и социальной политике АвтоВАЗа Дмитрия Михайленко.

По данным группы "Нетипичный АвтоВАЗ", 9 сентября возобновилась сборка Lada Granta, которая продолжится и завтра. Линия B0, на которой собирают Lada Largus, Lada Xray, Renault Logan, Renault Sandero пока по-прежнему в простое, который будет снят в понедельник, 13 сентября.

Отмечается, что ситуация с поставками крайне нестабильная, поэтому коррективы в производственные планы могут быть внесены в любой момент.

По итогам августа продажи Lada сократились на 32.6%. В компании объясняют это дефицитом автомобилей у дилеров, возникшим в результате сбоев производства из-за нехватки компонентов. Дефицит стал подспорьем для некоторых дилеров, которые необоснованно взвинчивают цены, на что АвтоВАЗ ответил новой акцией.

#Lada