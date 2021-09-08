АвтоВАЗ дал гарантию рекомендованной розничной цены на Lada, но не для всех

Эту акцию нужно постараться отыскать: её нет в списке основных спецпредложений, ссылку на неё дали мелким шрифтом и разместили в самом конце страницы в разделе "Правовая информация".

В свете нынешнего дефицита и дилерского "беспредела" с огромными ценниками на самые дешёвые Lada акция "Гарантия рекомендованной розничной цены" выглядит интересно.

"В рамках Акции https://www.lada.ru/price-guarantee Организатором акции будет выпущено 5000 уникальных Сертификатов акции (далее - Сертификат), которые гарантируют обладателю сохранение рекомендованной розничной цены на новый автомобиль Lada на дату выдачи сертификата при последующей покупке (рекомендованные розничные цены и перечень автомобилей Lada, указаны в Приложении №2 к Сертификату). Количество Сертификатов ограничено и привязано к Дилерскому центру", - говорится в условиях спецпредложения.

Также объясняется, как можно получить сертификат: "Участнику акции необходимо прийти в Дилерский центр Lada в период с 6 по 30 сентября 2021 года и подписать Сертификат установленного образца, который содержит уникальный код, а также ФИО участника акции, его паспортные и контактные данные". В дальнейшем до 31 декабря обладатель сертификата сможет купить автомобиль из списка, являющегося приложением к сертификату (не опубликовано), по фиксированной рекомендованной розничной цене.

Вероятно, таким образом АвтоВАЗ пытается создать пул покупателей, которые точно приобретут автомобиль до конца этого года, чтобы хоть как-то остановить падение продаж.

В компании объясняют сокращение показателей не малым спросом на продукцию - он-то как раз есть, а невозможностью произвести нужное количество автомобилей из-за дефицита комплектующих, с которым столкнулась вся автомобильная отрасль. Также акция может способствовать сохранению лояльности клиентов, которые из-за необоснованно высоких цен на Lada в автосалонах, образовавшихся в результате нехватки машин, заставляют искать альтернативу у конкурентов или уходить на вторичный рынок.