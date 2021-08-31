Дилер рассказал, почему Lada Granta теперь стоит миллион рублей

Информация о дефиците автомобилей в дилерских центрах появилась несколько недель назад. И если раньше было крайне трудно представить, что Lada Granta может стоить больше миллиона рублей, то сегодня в некоторых случаях это суровая реальность.

Один из дилеров автомобилей российской марки рассказал в беседе с "Лада.онлайн" о ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Разумеется, это частный случай, но он показывает в той или иной степени, как обстоят дела в общем.

"Ситуация критическая, сравнимая с апрелем и маем 2020 года, когда был застой в продажах из-за пандемии, - говорит собеседник сайта. - Если обычно мы получали в месяц 70-80 автомобилей Lada, то в августе не было отгружено ни одной машины, а в сентябре ожидается только 20-30 автомобилей".

Напомним, завод АвтоВАЗа в Тольятти не может выпускать автомобили из-за перебоев с поставками электрокомпонентов.

Дефицит толкает дилеров на активное навязывание "допов". В некоторых случаях опционал модели может быть расширен на 150 тысяч. В результате чего цены на модели оказываются значительно выше, чем рекомендуемые заводом-изготовителем. Есть прецеденты, когда за Lada Granta просят более миллиона рублей, а стоимость кросс-универсала Vesta SW доходит до 1.4 миллиона.

На сегодняшний день на законодательном уровне для автопроизводителей сделаны послабления из-за нехватки электронных компонентов: временно разрешён выпуск машин без системы "ЭРА-ГЛОНАСС", которая должна будет, по задумке Минпромторга, доустановлена позднее, когда кризис полупроводников разрешится.

"Сейчас ждём развития истории с "ЭРА-ГЛОНАСС". Если планируют выпускать автомобили без неё, то страшно представить, что будет позже, когда надо будет экстренно доставить 300 и более систем", - сказал дилер Lada.

На почве всей этой ситуации появилась информация о том, что АвтоВАЗ может начать выпуск ультрабюджетной версии народного автомобиля Lada Granta, который будет без системы вызова экстренных служб и даже без ABS.

Напомним, что с 1 сентября 2021 года цены на модельный ряд Lada вырастут.